Названы ускоряющие старение неожиданные факторы

Эксперт Истен: Страх и негативные мысли о возрасте ускоряют старение

На старение влияет не только образ жизни, но и то, как мыслит человек. Об этом заявила генеральный директор Центра по улучшению качества старения Кэрол Истен в беседе с HuffPost.

Истен рассказала, что почти треть людей опасаются, что с возрастом потеряют физическое здоровье, каждый пятый боится ухудшения когнитивных функций, а около четверти — утраты независимости. По словам эксперта, эти страхи и негативные мысли ускоряют старение.

Еще одним неожиданным фактором, который приближает старость, Истен назвала стереотип о возрасте. Она пояснила, что люди, которых считают старыми окружающие, действительно, начинают стареть быстрее. «Многие считают, что в 58-60 лет люди немощные, хотя в реальности лишь один из десяти людей старше 65 лет является физически ослабленным. Тем не менее постоянное негативное восприятие старения формирует тревожность, подрывает уверенность в себе и превращается в самосбывающееся пророчество», — заявила Истен.

Специалист добавила, что страх старения особенно вреден для женщин. По ее словам, у них тревога о будущем здоровье может сильнее ускорять биологическое старение.

