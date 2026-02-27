Реклама

09:32, 27 февраля 2026Забота о себе

Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа

Отоларинголог Рейс: Хронический недосып приводит к появлению морщин на лице
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

По внешности можно определить, что человек плохо спит, утверждает отоларинголог Пауло Рейс. Признаки хронического недосыпа, отражающиеся на лице, он назвал в разговоре с изданием Terra.

Рейс заявил, что во время ночного отдыха происходит клеточное восстановление, необходимое для обновления кожи. «У тех, кто хорошо спит, обычно более отдохнувший вид, сияющая кожа и нет темных кругов под глазами. При плохом качестве сна нарушается кровообращение, появляются темные круги и отечность, а кожа теряет сияние», — пояснил он.

Кроме того, по словам доктора, хронический недосып ускоряет старение кожи, поскольку провоцирует окислительный стресс и снижение выработки коллагена. В результате на лице появляются морщины. Врач Паола Померанцефф добавила, что плохой сон приводит к гормональному дисбалансу, который увеличивает выработку кожного сала. Это чревато появлением прыщей и черных точек, подчеркнула она.

Ранее врач Филиппа Кей объяснила причины возникновения сильного зуда. Людям с этой проблемой она посоветовала провериться на аллергию на продукты питания.

