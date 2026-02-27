Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

Mash: Похитителя девятилетней школьницы удалось установить по машине и SIM-карте

Установить личность похитителя девятилетней школьницы удалось благодаря машине и SIM-карте злоумышленника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция вычислила автомобиль злоумышленника по уличным камерам. Когда волонтеры нашли машину, внутри обнаружилась брошенная симка, а также ДНК девочки.

О пропаже ребенка стало известно утром 24 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако позже собака вернулась без хозяйки. Днем 26 февраля похитителя поймали, он признался в содеянном.

По утверждению сожительницы злоумышленника, она не знала о преступлении. Женщина рассказала, что похититель привел девочку и назвал ее своей племянницей.