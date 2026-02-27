Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 27 февраля 2026Мир

Немецкую партию заподозрили в содействии России из-за расследования по НАТО

Politico: АдГ заподозрили в якобы содействии РФ из-за расследования по НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Крайне правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в якобы содействии России в расследовании слабых мест НАТО. Об этом сообщает Politico.

«"Альтернатива для Германии" вызвала опасения по поводу безопасности в Берлине, официально запросив информацию об уязвимостях в обороне НАТО — сведения, которые могли бы оказаться полезными для Кремля», — говорится в материале.

По данным издания, АдГ якобы оказывает давление на правительство ФРГ, требуя предоставить информацию об учениях «Еж 2025» в Эстонии в прошлом году, в ходе которых украинские специалисты по беспилотникам использовали тактику, отработанную на поле боя, для «уничтожения» подразделений НАТО в ходе военных игр.

В письме, полученном Politico, представитель АдГ по вопросам обороны Рюдигер Лукассен обратился к правительству с просьбой от партии проинформировать комитет по обороне немецкого парламента об уроках, извлеченных из учений.

Депутат комитета по обороне от Христианско-демократического союза (ХДС) Флориан Дорн отметил, что, если такая информация попадет в чужие руки, это поставит под угрозу безопасность и обороноспособность Германии и НАТО.

Ранее сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель выступила за возобновление поставок энергоресурсов из России. Она уточнила, что это способ вернуться к «надежному энергоснабжению» страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Названа истинная причина конфликта Афганистана и Пакистана

    Раскрыто решение суда для расправившегося с 11 женщинами «политеховского маньяка»

    Трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей

    Зеленский оценил шансы Украины вернуть потерянные территории

    США вновь применили сверхсекретное оружие

    Влияние новых британских санкций на курс рубля оценили

    Российский врач раскрыла сложности для бойцов СВО на гражданке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok