Politico: АдГ заподозрили в якобы содействии РФ из-за расследования по НАТО

Крайне правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в якобы содействии России в расследовании слабых мест НАТО. Об этом сообщает Politico.

«"Альтернатива для Германии" вызвала опасения по поводу безопасности в Берлине, официально запросив информацию об уязвимостях в обороне НАТО — сведения, которые могли бы оказаться полезными для Кремля», — говорится в материале.

По данным издания, АдГ якобы оказывает давление на правительство ФРГ, требуя предоставить информацию об учениях «Еж 2025» в Эстонии в прошлом году, в ходе которых украинские специалисты по беспилотникам использовали тактику, отработанную на поле боя, для «уничтожения» подразделений НАТО в ходе военных игр.

В письме, полученном Politico, представитель АдГ по вопросам обороны Рюдигер Лукассен обратился к правительству с просьбой от партии проинформировать комитет по обороне немецкого парламента об уроках, извлеченных из учений.

Депутат комитета по обороне от Христианско-демократического союза (ХДС) Флориан Дорн отметил, что, если такая информация попадет в чужие руки, это поставит под угрозу безопасность и обороноспособность Германии и НАТО.

Ранее сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель выступила за возобновление поставок энергоресурсов из России. Она уточнила, что это способ вернуться к «надежному энергоснабжению» страны.