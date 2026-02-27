Реклама

Нидерландский министр опубликовал провокационный пост

Марина Совина
Ханс Вайлбриф

Ханс Вайлбриф. Фото: John Beckmann / Globallookpress.com

Новый министр социальных сетей и занятости Нидерландов Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с провокационной песней. Снимок размещен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото Вайлбриф запечатлен с министром образования, науки и культуры Рианне Лесхерт. К нему министр прикрепил трек нидерландского рэпера, известного под псевдонимом Milolaathetlukken, в припеве которого звучит фраза «Девчонки хотят переспать со мной».

«Музыку подбирал Роб (премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен — прим. "Ленты.ру"). Надеюсь, что это ок», — подписал он снимок.

Ранее видео с премьер-министром Японии Санаэ Такаити стало феноменом в японском сегменте YouTube, набрав менее чем за две недели свыше 100 миллионов просмотров.

