Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 27 февраля 2026Бывший СССР

Взрыв в порту под Одессой попал на видео

В порту Ильичевска Одесской области произошел взрыв, он попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В порту Ильичевска (украинское название — Черноморск) Одесской области произошел взрыв, он попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Типичная Одесса».

Сообщается, что после взрыва в зоне порта возник сильный пожар. Других подробностей не приводится.

Авторы Telegram-канала «Изнанка» пишут, что удары по порту в Ильичевске были нанесены беспилотниками «Герань».

Накануне глава региональной военной администрации Олег Кипер заявил, что объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области. «В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

    Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны

    В Британии заявили о способности российской ПРО остановить ядерный удар

    Знаменитая певица бросилась спасать бойфренда из горящей машины и получила тяжелые ожоги

    Житель Луганска несколько лет корректировал удары ВСУ по военным объектам России

    Российская пшеница хлынет в постсоветскую республику

    За противоправные действия на железной дороге трое молодых россиян получили до 12 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok