Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 27 февраля 2026Экономика

Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

Simple Group выпустила безалкогольный джин
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Simple Group

Один из крупнейших импортеров алкогольных напитков, Simple Group, выпустил премиальный безалкогольный джин — Hoppers Gin 0%. Это первый собственный продукт группы в сегменте безалкогольных спиртов, сообщили «Ленте.ру» в компании.

Согласно статистике от IWSR, в период с 2024 по 2028 год спрос на безалкогольные напитки увеличится примерно на семь процентов на ключевых мировых рынках. Тенденция уже затронула и Россию — так, за прошлый год продажи безалкогольного вина в винотеках SimpleWine выросли в полтора раза.

«Пока мировой рынок безалкогольных спиритов активно развивается, в России же эта ниша только начинает формироваться. Мы видим в ней большой потенциал, потому что это не просто альтернатива алкогольным напиткам, а совершенно новый формат потребления и развития новой привычки у потребителей», — заявил основатель и президент Simple Group Максим Каширин.

При создании нового безалкогольного джина стояла задача сохранить классический характер напитка — его традиционную горчинку, травяную свежесть и цитрусовые ноты, — но сделать продукт без содержания алкоголя. Для этого был выбран более сложный в сравнении с алкогольными напитками путь — настаивание и экстракция натуральных компонентов.

Безалкогольный джин Hoppers дополнит основную линейку, в которую входят Hoppers Original Dry Gin, вкусовые джины Hoppers Mandarin & Rosemary и Hoppers Lavender & Thymy, изготовленные из натуральных ботаникалов со всего мира, а также тоники Hoppers Original Dry Tonic, Hoppers Citrus Tonic, Hoppers Original Dry Lavender. Продажи первой линейки алкогольных джинов стартовали в июне 2024 года.

Ранее в России подсчитали доходы от экспорта одного вида алкоголя. Так, страна заработала на экспорте шампанского почти пять миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

    В офисе Зеленского описали одну ключевую меру по урегулированию конфликта

    Хранящиеся в России активы ЕС подсчитали

    Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

    Врачи в Москве спасли зрение футболисту после тяжелой травмы

    В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

    Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

    Раскрыто решение для участников схемы на 35 миллионов рублей в российском вузе

    Российские отели начнут работать по новому стандарту для иностранных гостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok