Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

Simple Group выпустила безалкогольный джин

Один из крупнейших импортеров алкогольных напитков, Simple Group, выпустил премиальный безалкогольный джин — Hoppers Gin 0%. Это первый собственный продукт группы в сегменте безалкогольных спиртов, сообщили «Ленте.ру» в компании.

Согласно статистике от IWSR, в период с 2024 по 2028 год спрос на безалкогольные напитки увеличится примерно на семь процентов на ключевых мировых рынках. Тенденция уже затронула и Россию — так, за прошлый год продажи безалкогольного вина в винотеках SimpleWine выросли в полтора раза.

«Пока мировой рынок безалкогольных спиритов активно развивается, в России же эта ниша только начинает формироваться. Мы видим в ней большой потенциал, потому что это не просто альтернатива алкогольным напиткам, а совершенно новый формат потребления и развития новой привычки у потребителей», — заявил основатель и президент Simple Group Максим Каширин.

При создании нового безалкогольного джина стояла задача сохранить классический характер напитка — его традиционную горчинку, травяную свежесть и цитрусовые ноты, — но сделать продукт без содержания алкоголя. Для этого был выбран более сложный в сравнении с алкогольными напитками путь — настаивание и экстракция натуральных компонентов.

Безалкогольный джин Hoppers дополнит основную линейку, в которую входят Hoppers Original Dry Gin, вкусовые джины Hoppers Mandarin & Rosemary и Hoppers Lavender & Thymy, изготовленные из натуральных ботаникалов со всего мира, а также тоники Hoppers Original Dry Tonic, Hoppers Citrus Tonic, Hoppers Original Dry Lavender. Продажи первой линейки алкогольных джинов стартовали в июне 2024 года.

Ранее в России подсчитали доходы от экспорта одного вида алкоголя. Так, страна заработала на экспорте шампанского почти пять миллионов долларов.