09:34, 27 февраля 2026Россия

Опасная болезнь уничтожила мозг беременной россиянки

В Екатеринбург привезли женщину, чей мозг уничтожил герпес при беременности
Майя Назарова

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Екатеринбург привезли девушку, чей мозг и плод уничтожила опасная болезнь при беременности. На 22-й неделе вынашивания ребенка россиянка перенесла герпетический энцефалит. Об этом стало известно Ura.ru.

Руководитель медучреждения в Екатеринбурге Ирина Волкова пояснила, что пациентке пришлось экстренно проводить кесарево сечение. Плод не удалось спасти, но девушка выжила. Однако, как утверждает врач, ее интеллект скатился к уровню трехлетнего ребенка.

Волкова подчеркнула, что пациентка хорошо понимала эмоции, интонации, жесты, выражение лица. Все то, что относится к правому полушарию, которое отвечает за невербальное общение. А вот функции левого полушария были утрачены.

В лечении россиянки принимала участие мультидисциплинарная бригада — нейропсихолог, логопед, эрготерапевт и другие. Спустя три недели появились первые признаки возвращения сознания, однако о беременности и материнстве она ничего не помнила. При этом пациентка продолжает жить с мужем.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области врачей обвинили в остановке сердца беременной пациентки на 10 минут.

