06:00, 27 февраля 2026

Парень с исключительным обонянием рассказал о самом странном запахе

Олег Давыдов
Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Symphonicdin рассказал о своей исключительной способности остро чувствовать запахи. В частности, он умеет определять, кому принадлежит бутылка воды и у кого из прохожих какое животное обитает дома.

«Я знаю, где живут два человека из моего жилого комплекса, потому что их одеколон оставляет заметный след, который заканчивается у дверей их квартир. А недавно моя подруга угостила меня замороженной мятной шоколадной плиткой, и я рассказала ей о других десертах, которые готовила в то время ее мама, потому что запах специй оставался на плитке», — написал он.

Говоря о наиболее необычных запахах, которые он способен уловить, парень вспомнил про тараканов. Их он замечает сразу, едва они только заводятся в квартире.

«Этот запах крайне сложно описать. Он будто оседает в верхней задней части горла: влажный и жирный — знаете, как запах свежей земли возле железной дороги? Это похоже на него, но более резкое, с оттенком влажного, почти заплесневелого картона», — написал автор.

Он добавил, что для нет ничего хуже, чем сесть рядом с кухней в модном ресторане, а в момент открытия двери официантом почувствовать сильнейших запах насекомых.

Ранее мужчина переехал в новую квартиру и столкнулся с жутким сюрпризом от прежних жильцов. При этом он не источал никакого запаха, хотя должен был.

