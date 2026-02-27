Основатель сети клиник Кудаев рассказал о связи кариеса и болезни Паркинсона

Новое исследование ученых перевернуло представление о Паркинсоне, показав, что ее истоки могут лежать за пределами нервной системы — в микробиоме рта и кишечника, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О связи здоровья зубов с дегенеративной болезнью он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, ученые из Южной Кореи впервые продемонстрировали прямую связь между распространенной оральной бактерией Streptococcus mutans (возбудителем кариеса) и механизмами развития Паркинсона. Речь идет о новом исследовании Поханского университета науки и технологий (POSTECH), результаты которого были опубликованы в январе 2026 года.

Ключевой вывод: при нарушении гигиены или воспалительных процессах бактерии могут попадать из полости рта в пищевод и кишечник, там они вырабатывают токсичное соединение — имидазол‑пропионат (ImP), которое через кровоток достигает мозга, накапливается там и провоцирует нейродегенеративные изменения, поделился Кудаев.

Вещество повреждает дофаминергические нейроны, гибель которых — основа симптомов Паркинсона, провоцирует воспаление мозговой ткани, стимулирует накопление альфа‑синуклеина — белка, образующего патологические агрегаты при Паркинсоне, уточнил собеседник «Ленты.ру».

У мышей, получивших S. mutans или генетически модифицированную E. coli с UrdA, развились такие моторные нарушения, как скованность и тремор, снижение координации, а также гистологические признаки, идентичные болезни Паркинсона, рассказал Кудаев. При этом, добавил он, животные показали трехкратное увеличение ImP в мозге, потерю 40 процентов дофаминергических нейронов в черной субстанции, двукратное повышение альфа‑синуклеина.

Ранее исследования указывали на связь микробиома кишечника с болезнью Паркинсона, но не идентифицировали конкретные бактерии‑виновники и не раскрывали биохимические механизмы воздействия Залим Кудаев основатель сети клиник

Результаты исследования открывают двери для профилактики через стоматологическую помощь, для новых методов лечения, нацеленных на бактериальные метаболиты, для персонализированной медицины с учетом состояния микробиоты, перечислил эксперт. Пока клинические приложения находятся в разработке, простой уход за зубами становится не только залогом здоровой улыбки, но и потенциальным способом защитить мозг, заключил он.

Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог Ирина Серегина рассказала, что, если не обновлять зубную щетку вовремя, качество очистки полости рта заметно снижается. Она назвала оптимальную частоту смены этого предмета личной гигиены.