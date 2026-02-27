Реклама

Пассажиров эвакуировали из российского аэропорта из-за ракетной опасности

Пассажиров и сотрудников эвакуировали из аэропорта Самары
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Пассажиров и сотрудников эвакуировали из российского аэропорта из-за ракетной опасности. Об этом сообщается Telegram-канале самарской авиагавани Курумоч.

Уточняется, что персонал находился с пассажирами, люди были обеспечены водой и всем необходимым. Вскоре аэропорт вернулся к штатной работе. За это время были задержаны 11 рейсов на прилет, 13 на вылет, еще один был отменен.

Ранее о ракетной опасности сообщили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.

