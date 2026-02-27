Реклама

08:02, 27 февраля 2026Путешествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в российском городе

Пассажирский самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в Пулково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Самолет, выполнявший рейс ЕкатеринбургСанкт-Петербург, после приземления в Пулково съехал с рулежной дорожки. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

По факту произошедшего организована проверка. В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находилось 138 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В январе пассажирский самолет с 338 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магадане. Борт готовился к отправке в Москву 22 января, но из-за технической неисправности прервал взлет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

До этого прилетевший в Махачкалу пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Минеральных Вод.

