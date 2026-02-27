В Госдуме прокомментировали инициативу с компенсацией коммуналки пенсионерам

Депутат Нилов: Не все одинокие пенсионеры нуждаются в компенсации оплаты ЖКУ

Инициативу с полной компенсацией расходов на оплату ЖКУ не нужно распространять на всех одиноких пенсионеров. Такое мнение в беседе с «Дума ТВ» высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В целом законопроект депутат оценивает положительно, но считает недоработанным. Главным недочетом Нилов считает распространение льготы на всех одиноко проживающих пенсионеров, тогда как некоторые в силу своего финансового положения в ней просто не нуждаются. «Исходя из принципа справедливости, необходимо исключить тех одиноко проживающих пенсионеров, которым явно эта помощь не нужна, которые получают хорошую пенсию, которые заработали себе приличный капитал, кроме пенсии, у которых дивиденды, у которых накопления на фоне общего количества пенсионеров», — прокомментировал парламентарий. Сэкономленные за счет грамотного распределения средства он предлагает направить на другие цели.

Также Нилов напомнил об уже действующих в России субсидиях для уязвимых групп населения, среди которых многодетные семьи и одинокие пенсионеры. Доплата предоставляется в том случае, если доля расходов на оплату «коммуналки» у потребителя превышает установленный предел. В целом по стране он составляет 22 процента, но может варьироваться в зависимости от региона.

Ранее с предложением полностью возмещать траты на оплату ЖКУ одиноким пенсионерам выступили лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Такую меру хотят ввести для граждан старше 80 лет.