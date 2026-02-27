Пенсионерку арестовали за вольное исполнение государственного гимна в караоке

В Доминикане пенсионерка попала под суд за исполнение гимна в караоке

Пожилая жительница Доминиканы попала под суд за вольное исполнение государственного гимна в караоке ресторана, а видео разлетелось по соцсетям. Об этом сообщает The Independent.

64-летняя Амарилис Брито Родригес зажигательно исполнила гимн в стиле дембоу, изменив его ритм и скорость, на караоке-вечеринке с друзьями. Дембоу — это энергичный уличный музыкальный жанр родом из Доминиканской Республики, ставший популярным поджанром реггетона.

Несколько дней спустя пенсионерка была арестована полицией в своем доме в муниципалитете Сан-Виктор. Стражи порядка посмотрели ролик и квалифицировали действия Родригес как «оскорбление национального гимна». Ей предъявили обвинения в соответствии со статьей 37 закона о национальных символах. Женщине грозит несколько месяцев тюрьмы и крупный штраф.

Родригес призналась, что сама написала эту версию гимна 22 года назад, когда такой запрет еще не действовал, и не думала, что нарушает закон. «Я использовала стихи гимна, чтобы выразить свой свободный дух», — заявила она, попросив прощения у сограждан. На видео, снятом во время ареста, женщина с улыбкой подняла закованные в наручники руки и заметила: «Просить прощения теперь гораздо легче, чем разрешения».

