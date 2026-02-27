Реклама

Пересекший Россию на военном внедорожнике иностранец удивился одной особенности страны

Австрийский кругосветчик удивился размерам России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @aroundtheearth.world

Пересекший Россию на военном внедорожнике за 59 дней австрийский кругосветчик Герфрид Свобода удивился одной особенности страны. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

Так, по словам Свободы, больше всего его поразило, что в России живут такие разные люди. «Различия между регионами очень сильные. И, конечно, размеры страны», — отметил иностранец, назвав российские расстояния невероятными.

Ранее Свобода описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал». Мужчина уже четвертый раз посетил Россию и заметил, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.

