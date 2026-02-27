Пересекший Россию на военном внедорожнике иностранец удивился одной особенности страны

Австрийский кругосветчик удивился размерам России

Пересекший Россию на военном внедорожнике за 59 дней австрийский кругосветчик Герфрид Свобода удивился одной особенности страны. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

Так, по словам Свободы, больше всего его поразило, что в России живут такие разные люди. «Различия между регионами очень сильные. И, конечно, размеры страны», — отметил иностранец, назвав российские расстояния невероятными.

Ранее Свобода описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал». Мужчина уже четвертый раз посетил Россию и заметил, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.

