Бывший СССР
07:26, 27 февраля 2026Бывший СССР

Похищенных ТЦК украинцев нашли в запертых бараках

РИА Новости: Десятки похищенных ТЦК украинцев находятся в бараках под Харьковом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Десятки мужчин, похищенных ТЦК (территориальными центрами комплектования; аналог военкомата на Украине), находятся в запертых бараках на полигоне под Харьковом. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По данным собеседника издания, их лишили мобильной связи и базовых удобств — возможности сходить в душ и туалет. Тревогу забили родственники военнослужащих, которые рассказали, что мужчины с 15 февраля содержатся в бараках, закрытых на амбарные замки.

У мобилизованных отобрали средства связи, лишили их доступа к отдельно стоящей санитарной зоне — душу и туалету, добавил источник в силовых структурах.

Ранее украинский пленный Игорь Сидляк заявил, что ТЦК бросили его ребенка на улице. «Когда меня "запаковали" в автобус, ребенок остался на улице один», — рассказал боец ВСУ.

