Поверенный РФ Ордаш: Польша разработала схему ликвидации советских памятников

Польша разработала схему по незаметному уничтожению советских памятников на своей территории. Об этом в интервью ТАСС сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, для этого Варшава еще в 2014 году придумала термин «символические памятники», под которыми подразумеваются объекты, напоминающие о коммунистическом периоде в истории страны. При этом, подчеркнул собеседник агентства, данное понятие отсутствует в российско-польских документах, регулирующих отношения в мемориальной сфере.

Ордаш добавил, что демонтаж памятников зачастую происходит без привлечения внимания СМИ, а российское посольство узнает о случившемся лишь в ходе очередного посещения места памяти.

В декабре 2025 года в польском городе Машево по решению властей был снесен памятник солдатам Красной армии. Двухметровый гранитный монумент с надписью «Слава освободителям 3 марта 1945 года», установленный через два года после окончания Великой Отечественной войны, был разрушен при помощи спецтехники.