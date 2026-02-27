Предприятия промышленного региона России попросили о помощи

Bloomberg: Нижегородские промышленники попросили у властей помощи с деньгами

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) обратилась к властям области с просьбой донести их беспокойство по поводу тяжелой ситуации в регионе до президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на письмо заместителю губернатора Андрею Саносяну (покинул пост десять дней назад) пишет агентство Bloomberg.

В документе указывается на резкое падение прибыли, заказов и производства за последний год, что привело и к обрушению капиталовложений. Проблемы коснулись как гражданских предприятий, так и тех, что задействованы в оборонной сфере и исполнении гособоронзаказа.

НАПП призывает как можно скорее вернуть льготные ставки по кредитам и возобновить инвестиции, а также ускорить оплату счетов госкорпорациями, которые регулярно не переводят средства в срок. Именно последнее обстоятельство представители бизнеса называют одним из главных факторов, усугубляющих трудности.

На фоне снижения поддержки предприятия вынуждены прибегать к заимствованиям на рыночных условиях по ставкам свыше 20 процентов, из-за чего их долги и объем неоплаченных счетов стремительно растут.

В конце прошлого года сообщалось, что Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центробанком и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу за неплатежами госкомпаний. Тогда член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин назвал проблему с ними «системной и очень серьезной».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признал, что из-за падения нефтегазовых доходов властям придется несколько скорректировать закон о федеральном бюджете в части расходов.