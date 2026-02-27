Реклама

Россия
20:35, 27 февраля 2026Россия

Появились подробности об отражении атак ВСУ на российские регионы

Минобороны: Системы ПВО сбили 29 БПЛА над тремя регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами России. Подробности об отражении атак сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«27 февраля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 21 беспилотник уничтожили над Брянской областью, еще 7 — над территорией Белгородской области и 1 — над Курской областью.

27 февраля ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Согласно неофициальной информации, ракеты «Фламинго», запущенные Вооруженными силами Украины, были сбиты над Чувашией. Сначала власти республики подтвердили данные о выпущенных ракетах, однако впоследствии удалили сообщение об этом и опровергли его.

