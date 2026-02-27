Реклама

Экономика
14:40, 27 февраля 2026Экономика

Предсказаны сроки истощения запасов нефти в России

Новак: Запасов нефти в России хватит на 62 года
Кирилл Луцюк

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В России запасов нефти хватит на 62 года, однако из этого не следует, что за эти десятилетия она закончится. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

Оно обратило внимание на презентацию, которую на встрече со студентами представил Новак. Из нее следует, что в настоящее время рентабельные запасы российской нефти составляют порядка 15 миллиардов тонн, которых хватит на 32 года. Что касается геологических извлекаемых запасов данного углеводорода, то это около 31 миллиарда тонн, которых хватит на 62 года.

Новак призвал не забывать, что в России благодаря геологоразведке и бурению на баланс ставятся дополнительные объемы нефти. По его мнению, главная задача состоит в том, чтобы обеспечить страну запасами на 30-50 лет и поддерживать такой баланс.

«Поэтому правительство и министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть», — процитировало вице-премьера РИА Новости.

В конце сентября прошлого года министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что только половина суммарных запасов нефти в России является рентабельной с точки зрения геологоразведки.

