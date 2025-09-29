Минэнерго заявило о серьезной проблеме геологоразведки в России

Глава Минэнерго Цивилев: Только 50 % запасов нефти в России — рентабельны

В настоящее время только половина (50 процентов) суммарных запасов нефти в России является рентабельной с точки зрения геологоразведки. О серьезной проблеме заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергей Цивилев, его слова приводит «ТТН» (корпоративный журнал компании «Транснефть»).

Сейчас совокупные резервы нефти в России оцениваются в 31 миллиард тонн, отметил министр. Из них порядка 15,5 миллиарда являются нерентабельными, так как представляют собой трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), посетовал Цивилев.

Доля ТРИЗ в структуре добыче российского сырья по итогам прошлого года составила около 60 процентов, что является высоким значением. Чтобы повысить уровень рентабельности запасов нефти в стране глава Минэнерго призвал отечественные энергокомпании больше вкладываться в развитие новых технологий. Они помогут увеличить эффективность добычи нефти и активизировать геологоразведку, резюмировал он.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов заявил, что нынешних запасов нефти России хватит на ближайшую четверть века. Речь, по его словам, идет о примерно 13 миллиардах тонн рентабельных резервах сырья. Для поддержания текущего уровня добычи нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13-15 миллиардов тонн нефти. Они должны быть подготовленными к бурению. Для этого, подчеркивал руководитель ведомства, нужна непрерывная геологоразведка. С этим могут возникнуть проблемы, так как отечественные отраслевые компании продолжают зависеть от западного программного обеспечения.