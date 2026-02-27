Реклама

18:53, 27 февраля 2026

Привычный фрукт оказался помощником в облегчении воспаления кишечника

F&F: Наночастицы сливы снижают выраженность воспаления кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Экзосомоподобные наночастицы, выделенные из сливы, помогли снизить выраженность воспаления кишечника в эксперименте на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучили нановезикулы размером 100–200 нанометров, естественно присутствующие в тканях плодов. В модели острого колита, вызванного декстрансульфатом натрия, недельный прием таких частиц способствовал восстановлению длины толстой кишки, уменьшению повреждения эпителия и нормализации состава кишечной микробиоты.

Кроме того, частицы снижали кишечную проницаемость, уменьшали уровень воспалительных маркеров и окислительного стресса, а также защищали печень от сопутствующего повреждения. Авторы отмечают, что нановезикулы воздействовали не только на кишечник, но и на так называемую ось «кишечник — печень», играющую важную роль при воспалительных заболеваниях.

Исследование проведено на животных, поэтому его результаты требуют подтверждения в клинических испытаниях. Тем не менее ученые считают, что биологически активные частицы из привычных плодов сливы могут стать основой для новых подходов к поддержке при воспалительных заболеваниях кишечника.

Ранее стало известно, что хурма усиливает выработку защитных метаболитов в кишечнике.

    Обсудить
