Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

NYP: Клинт Иствуд и Майкл Блумберг состоят в тайном Богемском клубе в США

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд, основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, а также другие влиятельные люди США, предположительно, состоят в тайном Богемском клубе в Калифорнии. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

«Предположительно произошла утечка информации о некоторых членах элитного, сверхсекретного клуба для мужчин в Калифорнии, среди которых лица от бывшего ведущего вечернего шоу Конана О’Брайена и миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга до экс-гендиректора Google Эрика Шмидта», — говорится в материале.

Уточняется, что Клинт Иствуд и судья Верховного суда Кларенс Томас часто посещают этот клуб. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, вероятно, также являлся членом клуба.

Список участников элитного клуба, в котором находилось до двух тысяч человек на 2023 год, обнаружил независимый журналист Дэниэл Богуслав. Издание со ссылкой на одного из членов клуба подтвердило его достоверность. Однако сам клуб опроверг информацию, заявив, что не ведет список членов из-за строгой секретности.

