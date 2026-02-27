Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:12, 27 февраля 2026Из жизни

Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

NYP: Клинт Иствуд и Майкл Блумберг состоят в тайном Богемском клубе в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд, основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, а также другие влиятельные люди США, предположительно, состоят в тайном Богемском клубе в Калифорнии. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

«Предположительно произошла утечка информации о некоторых членах элитного, сверхсекретного клуба для мужчин в Калифорнии, среди которых лица от бывшего ведущего вечернего шоу Конана О’Брайена и миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга до экс-гендиректора Google Эрика Шмидта», — говорится в материале.

Уточняется, что Клинт Иствуд и судья Верховного суда Кларенс Томас часто посещают этот клуб. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, вероятно, также являлся членом клуба.

Список участников элитного клуба, в котором находилось до двух тысяч человек на 2023 год, обнаружил независимый журналист Дэниэл Богуслав. Издание со ссылкой на одного из членов клуба подтвердило его достоверность. Однако сам клуб опроверг информацию, заявив, что не ведет список членов из-за строгой секретности.

Ранее миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался, что, будучи женатым, заводил романы, в том числе с русскими женщинами, а также извинился перед сотрудниками своего фонда за связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    В России возобновили производство мощной спортивной машины

    Джиган прокомментировал желание Самойловой родить от другого мужчины

    В России назвали Зеленского плутом из-за условия для встречи с Путиным

    В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

    Россияне начали продавать камни из почек

    В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

    Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа для похода в театр

    Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

    Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok