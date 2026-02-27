Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

Рацион бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру». Видео появилось на странице издания Super.ru в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя блогерша заявила, что в настоящий момент питается на 400 килокалорий, например, съедает два батончика в день. Она отметила, что придерживается подобного режима из-за напряженного графика.

«У меня нет времени нормально поесть, но в принципе я стараюсь питаться правильно. Обещаю, что через два месяца начну!» — заявила светская львица.

Зрители оценили высказывание Погребняк в комментариях. «Так существовать физиологически невозможно. Для понимания масштаба: даже в концлагерях рацион составлял около 700 килокалорий в сутки и это приводило к тяжелой дистрофии», «Что за бред? На макияж есть время, на питание нет», «Расстройство пищевого поведения», «С этим к психиатру», «Зачем это вранье про "некогда поесть", говори открыто: "Голодаю, чтобы быть худой, пропагандирую истощение!"», — заявили пользователи.

