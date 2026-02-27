Россиян предупредили об опасности сочетания ряда лекарств с алкоголем

Терапевт Чистик: Сочетание противовоспалительных средств и алкоголя опасно

Сочетание некоторых лекарств, например, парацетамола и спиртного, может быть опасно. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

«Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности, парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени», — сообщила специалист.

Как утверждает врач, в случае, если при приеме алкоголя понадобился прием обезболивающего, лучше отдать предпочтение принимать спазмолитикам — это безопаснее.

При сочетании спиртного с антибиотиками возможны два варианта: либо образование опасных метаболитов, «отравляющих» организм, либо снижение эффективности препаратов. Также опасно сочетание алкоголя и седатиков — это может привести к усугублению седативного свойства, вплоть до угнетения сознания и дыхания, предупредила терапевт.

Ранее психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов рассказал, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен. Врач отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств.