Россияне бросились за микрозаймами

«Выберу.ру»: Спрос на микрозаймы в России подскочил на 34 процента

По сравнению с январем 2025 года, в первый месяц 2026 года спрос на микрозаймы в России увеличился на 34 процента. Эти данные финансового маркетплейса «Выберу.ру» процитировало ТАСС.

Февральские показатели в годовом выражении выросли только на шесть процентов. Причину январской динамики объясняют, в числе прочего, не только сезонным фактором, но и тенденцией перетока спроса из банковского сектора в сегмент микрофинансовых организаций.

Отмечается, что в целом за январь-февраль совокупный объем заявок примерно на 19 процентов превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что Якутия, ЯНАО, Магаданская область, а также Москва и Санкт-Петербург стали регионами, где вероятность получить микрокредит оказалась самой высокой. При этом Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Алтайский и Ставропольский края, а также Омская область были названы регионами, где добиться одобрения такой ссуды сложнее всего.