Россиянин освободился из колонии и оказался вновь задержан прямо на выходе из нее

На Урале освободившегося мужчину задержали на выходе из колонии по новому делу

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали освободившегося мужчину на выходе из колонии. В отношении него возбудили новое уголовное дело за четыре дня до освобождения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, теперь задержанный подозревается по статье 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность») УК РФ. В день его освобождения силовики контролировали обстановку у исправительного учреждения.

Задержание мужчины прошло без применения оружия. Его доставили к следователям для допроса.

Ранее жителя Калуги, пытавшегося найти партнершу, задержали за незаконный оборот порнографических материалов.