Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 27 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин освободился из колонии и оказался вновь задержан прямо на выходе из нее

На Урале освободившегося мужчину задержали на выходе из колонии по новому делу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали освободившегося мужчину на выходе из колонии. В отношении него возбудили новое уголовное дело за четыре дня до освобождения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, теперь задержанный подозревается по статье 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность») УК РФ. В день его освобождения силовики контролировали обстановку у исправительного учреждения.

Задержание мужчины прошло без применения оружия. Его доставили к следователям для допроса.

Ранее жителя Калуги, пытавшегося найти партнершу, задержали за незаконный оборот порнографических материалов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавшую школьницу в Смоленске удерживали в 300 метрах от собственного дома. Что известно о похищении и подозреваемом?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    В Петербурге с 20-го этажа жилого дома выпала школьница

    Эксперт заявила о росте реальных зарплат россиян

    В России отреагировали на снос советских памятников Польшей фразой идеолога Третьего рейха

    В российском регионе подорвали автомобиль предпринимателя

    На Бали нашли тело предполагаемого сына украинского вора в законе

    Назван снижающий шансы на долголетие продукт

    Россиянин освободился из колонии и оказался вновь задержан прямо на выходе из нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok