Россиянина задержали за попытку найти партнершу

Житель Калуги открыто публиковал свои порноснимки, пытаясь найти партнершу

Жителя Калуги задержали за незаконный оборот порнографических материалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, 28-летний мужчина делал свои интимные фотографии и затем публиковал их в открытом сообществе в мессенджере. Сам он заявил, что денег за это не получал, а с помощью порноконтента пытался найти себе партнершу.

В отношении калужанина возбудили уголовное дело по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Суд оставил его под подпиской о невыезде. В случае виновности мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

