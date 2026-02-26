Реклама

Силовые структуры
14:48, 26 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку найти партнершу

Житель Калуги открыто публиковал свои порноснимки, пытаясь найти партнершу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителя Калуги задержали за незаконный оборот порнографических материалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, 28-летний мужчина делал свои интимные фотографии и затем публиковал их в открытом сообществе в мессенджере. Сам он заявил, что денег за это не получал, а с помощью порноконтента пытался найти себе партнершу.

В отношении калужанина возбудили уголовное дело по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Суд оставил его под подпиской о невыезде. В случае виновности мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге силовики накрыли одну из крупнейших вебкам-студий в России.

