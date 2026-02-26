Россиянин убил друга за отказ покормить кота

МВД: Мужчина в ДНР лишил жизни друга из-за отказа покормить кота

Житель Донецкой Народной Республики лишил своего товарища жизни после того, как тот отказался кормить кота. Подробности случившегося раскрыли в Telegram-канале регионального МВД.

Преступление произошло в городе Зугрэс. Мужчины вместе пили алкоголь, в какой-то момент фигурант попросил знакомого покормить его питомца, но собутыльник отказался.

«От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Как уточнили силовики, злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Его действия расценили по статье об убийстве. Соответствующие материалы передали в республиканское СУ СК России.

