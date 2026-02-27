Реклама

Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zulfugar Karimov / Unsplash

В Липецке местная жительница решила отравить своих детей и покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло 26 февраля. Тогда женщина дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с седативным и противосудорожным действием, а потом приняла их сама. В какой-то момент она одумалась и сообщила о произошедшем соседке, которая вызвала скорую помощь.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Сейчас она и дети находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд дал десять с половиной лет колонии 68-летнему жителю за попытку сжечь дочь и бывшую жену.

