Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

В Липецке местная жительница решила отравить своих детей и покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло 26 февраля. Тогда женщина дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с седативным и противосудорожным действием, а потом приняла их сама. В какой-то момент она одумалась и сообщила о произошедшем соседке, которая вызвала скорую помощь.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Сейчас она и дети находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает.

