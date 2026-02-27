Реклама

11:10, 27 февраля 2026

Российская бизнесвумен в откровенном наряде пришла на зарубежный показ

Российская бизнесвумен Ольга Карпуть в откровенном наряде пришла на показ Prada
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @the_blueprint_media

Жена российского бизнесмена Павла Те, основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть в откровенном наряде пришла на зарубежный показ. Публикация появилась на странице журнала The Blueprint в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя бизнесвумен посетила шоу бренда Prada в Милане. Она выбрала для мероприятия серый комбинезон с микрошортами, который сочетала с прозрачной черной юбкой. Также блогерша дополнила образ голубыми оперными перчатками и надела остроносые слингбэки (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

В январе Ольга Карпуть отметила день рождения в бутике-музее Dior в Париже.

