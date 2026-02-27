Реклама

11:24, 27 февраля 2026

Российский врач раскрыла сложности для бойцов СВО на гражданке

Бойцы СВО на гражданке сталкиваются с психологическими барьерами
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Врач-реабилитолог из Крыма с позывным Шеф раскрыла сложности для бойцов специальной военной операции (СВО) на гражданке. Медик отметила, что по возвращении домой они сталкиваются с психологическими барьерами, передает «Абзац».

Она пояснила, что события на фронте остаются в их головах навсегда. Им сложно адаптироваться в мирную жизнь. «Ребятам очень важно помогать», — подчеркнула врач.

Она добавила, что на протяжении двух лет вытаскивала раненых бойцов с поля боя. За это время медик побывала и в Донбассе, и на других направлениях. Реабилитолог призналась, что готова вернуться на передовую ради спасения военных.

До этого стало известно, что боец спецоперации из Якутии пришел в себя, когда его готовили к отправке в морг. Не сразу поверил в случившееся врач, однако незамедлительно отправил мужчину на операцию. Его удалось спасти.

