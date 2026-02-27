Реклама

09:09, 27 февраля 2026Спорт

Российский вратарь сделал голевую передачу в матче НХЛ

Российский вратарь Илья Сорокин сделал голевую передачу в матче НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 27 февраля, и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3. Сорокин поучаствовал во второй шайбе своей команды.

В составе «Канадиенс» результативный пас на свой счет записал российский форвард Иван Демидов, который довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 47 (12 голов и 35 передач). Сорокин сделал первую результативную передачу в этой «регулярке».

30-летний голкипер выступает в НХЛ за «Айлендерс» с 2020 года. Двумя годами ранее Сорокин в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.

