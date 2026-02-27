Самолет с россиянами на борту развернулся в небе из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании Utair с россиянами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Уточняется, что лайнер вылетел из Сургута в Ханты-Мансийск 27 февраля, но уже в небе стало понятно, что некоторые системы самолета работают некорректно. Борт пришлось вернуть в авиагавань.

«Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили в прокуратуре.

