Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:30, 27 февраля 2026Путешествия

Самолет с россиянами на борту развернулся в небе из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Сургут из-за неисправности
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании Utair с россиянами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Уточняется, что лайнер вылетел из Сургута в Ханты-Мансийск 27 февраля, но уже в небе стало понятно, что некоторые системы самолета работают некорректно. Борт пришлось вернуть в авиагавань.

«Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили в прокуратуре.

Ранее самолет, выполнявший рейс ЕкатеринбургСанкт-Петербург, после приземления в Пулково съехал с рулежной дорожки. По факту произошедшего организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

    Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана на последнем концерте напугала фанатов

    Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россияне бросились рефинансировать ипотеку

    Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

    Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok