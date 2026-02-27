Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 27 февраля 2026Путешествия

Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

Росавиация: В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары ввели ограничения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сразу шесть аэропортов России утром 27 февраля ввели ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Саратова и Пензы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты необходим для обеспечения безопасности воздушных судов. Сообщения об ограничениях в Саратове и Пензе появились в 12:07 по московскому времени, а в остальных авиагаванях — в 12:46.

Ранее самолет, выполнявший рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург, после приземления в Пулково съехал с рулежной дорожки. По факту произошедшего организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

    Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

    Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

    В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

    Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

    «АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Зарплаты шаурмистов в Москве взлетели и побили рекорд

    Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok