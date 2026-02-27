Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

Росавиация: В аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары ввели ограничения

Сразу шесть аэропортов России утром 27 февраля ввели ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Саратова и Пензы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты необходим для обеспечения безопасности воздушных судов. Сообщения об ограничениях в Саратове и Пензе появились в 12:07 по московскому времени, а в остальных авиагаванях — в 12:46.

Ранее самолет, выполнявший рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург, после приземления в Пулково съехал с рулежной дорожки. По факту произошедшего организована проверка.

