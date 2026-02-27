Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:28, 27 февраля 2026Экономика

Стало известно о погоде в регионе с пропавшими туристами

Синоптик Леус: В Пермском крае, где пропали туристы, были снегопад и метель
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Пермском крае, где продолжаются поиски пропавшей группы туристов, наблюдались снегопад и метель. О погоде в регионе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в северных районах Пермского края, где находится плато Кваркуш, в районе которого пропали туристы, на протяжении всей недели шел снег и был ветер. Снежный покров в этой части региона достигает одного метра, но в лесных массивах и в горах сугробы могут быть еще выше.

Леус добавил, что прошлая неделя отличилась сильными морозами. Ночью температура в северных районах составляла минус 20-25 градусов, а днем — минус 12-17 градусов. «Сильный ветер до 15 метров в секунду вызывает метели, которые заметают следы, замедляют ориентирование, а температура, которая на 3-8 градусов была ниже климатической нормы, в таких условиях, по ощущениям, кажется, еще ниже», — отметил синоптик.

Согласно прогнозам, в субботу, 28 февраля, осадков не ожидается. При этом температура упадет до минус 18-23 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем. В воскресенье вновь начнутся снегопады.

О пропаже пяти туристов в Пермском крае стало известно 27 февраля. Они отправились кататься на снегоходах. 20 февраля группа прибыла в деревню Золотанка Красновишерского района и начала путь на зимнем транспорте. Поиски продолжаются четвертый день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Самолет из Египта с россиянами на борту начал подготовку к аварийной посадке

    Инфляция в России ускорилась

    Российский судья преуспел в долларовом бизнесе

    Спортивный арбитражный суд оценил решение отстранить российских лыжников

    Волочкова заявила о проблемах с яйцами в Германии

    Американцев призвали срочно покинуть Израиль

    Звезду реалити-шоу об отношениях обвинили в 11 изнасилованиях

    Директор Долиной высказался о последствиях скандала из-за ее квартиры

    Назван неожиданный способ справиться со страхом одиночества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok