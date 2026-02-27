Реклама

Экономика
07:29, 27 февраля 2026Экономика

Страна БРИКС в пять раз нарастила закупки титана у России

Статслужба Индии: Поставки титана из России достигли 8,2 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В прошлом году Индия почти в пять раз увеличила импорт российского титана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой южноазиатской страны.

Поставки оценили в 8,2 миллиона долларов, что стало максимальной суммой с 2017 года. Кроме того, Россия вошла в десятку основных экспортеров титана на индийский рынок. Ее доля оценивается в 5,2 процента. На первом месте расположился Китай, чья доля составила почти 34 процента, а третьем США с результатом в 17,9 процента. Доли Великобритании, Германии и Франции оценили в 7, 6,3 и 6,2 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Франция купила у России титана на историческую максимальную сумму. Речь идет о поставках на 129,9 миллиона евро. В 2024 году импорт оценивался в 108,6 миллиона.

Кроме того, с января по июль 2025 года Россия резко нарастила экспорт титана на китайский рынок. Поставки увеличились в 3,4 раза в годовом выражении, до 4641 тонны.

