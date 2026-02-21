Реклама

Экономика
10:53, 21 февраля 2026

Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы

Франция на 19,6 % нарастила импорт титана из РФ до исторического максимума
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В публикации уточняется, что французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 19,6% в годовом выражении.

Издание РИА Новости пишет, что данная сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней информации не опубликовано.

По итогам января 2026 года суммарные объемы параллельного импорта в России сократились до исторического минимума и составили миллиард рублей.

США в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России.

