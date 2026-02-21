Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы

Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В публикации уточняется, что французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта выросла на 19,6% в годовом выражении.

Издание РИА Новости пишет, что данная сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней информации не опубликовано.

По итогам января 2026 года суммарные объемы параллельного импорта в России сократились до исторического минимума и составили миллиард рублей.

США в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России.