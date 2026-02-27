Сумма хищения по делу основателя российского медиахолдинга увеличилась в 1000 раз

Основателю Readovka Костылеву вменяют хищение 1 млрд рублей у Минобороны России

Следователи вменяют основателю и бывшему главреду издания Readovka Алексею Костылеву хищение миллиарда рублей у Министерства обороны России и невыполнение обязательств по госконтрактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Тверского районного суда Москвы.

Сумма увеличилась в 1000 раз. До этого речь шла о хищении не менее миллиона рублей путем мошенничества в период работы в Readovka.

О задержании Костылева стало известно 27 февраля. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследованием дела экс-главреда Readovka занимается Главное следственное управление МВД России.

