Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 27 февраля 2026Силовые структуры

Сумма хищения по делу основателя российского медиахолдинга увеличилась в 1000 раз

Основателю Readovka Костылеву вменяют хищение 1 млрд рублей у Минобороны России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи вменяют основателю и бывшему главреду издания Readovka Алексею Костылеву хищение миллиарда рублей у Министерства обороны России и невыполнение обязательств по госконтрактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Тверского районного суда Москвы.

Сумма увеличилась в 1000 раз. До этого речь шла о хищении не менее миллиона рублей путем мошенничества в период работы в Readovka.

О задержании Костылева стало известно 27 февраля. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследованием дела экс-главреда Readovka занимается Главное следственное управление МВД России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

    Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

    Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

    Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

    В России отреагировали на предложение Буданова «развалить Россию»

    В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

    Пенсионерка из Москвы поразила нигерийца вопросами про «герлфренд» и богатство

    В центре Москвы перекрыли движение

    В фигурном катании захотели запретить критику судей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok