Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

Основателя Readovka Костылева задержали после допроса по делу о мошенничестве

Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев не вышел с допроса на свободу, его задержали и препроводили в изолятор временного содержания. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, медиаменеджера подозревают в особо крупном мошенничестве. Он был вызван на допрос 25 февраля по уголовному делу.

В пятницу, 27 февраля, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании Костылеву меры пресечения.

