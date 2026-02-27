Реклама

Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

Основателя Readovka Костылева задержали после допроса по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев не вышел с допроса на свободу, его задержали и препроводили в изолятор временного содержания. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, медиаменеджера подозревают в особо крупном мошенничестве. Он был вызван на допрос 25 февраля по уголовному делу.

В пятницу, 27 февраля, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании Костылеву меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бывший главный редактор российской версии Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

