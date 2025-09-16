Силовые структуры
Экс-главред российской версии Playboy отправился на СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Бывший главный редактор российской версии Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Тверского суда Москвы.

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главреда приостановлено в связи с заключением контракта с Министерством обороны. По его условиям, фигурант должен нести службу в зоне проведения спецоперации.

В ноябре 2024 года сотрудники силовых структур задержали Владимира Ляпорова по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Ему вменяют пять эпизодов мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.

