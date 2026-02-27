Реклама

Силовые структуры
15:36, 27 февраля 2026

Появились подробности о задержании основателя российского медиахолдинга

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Расследованием уголовного дела основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева занимается Главное следственное управление МВД России. Подробности его задержания «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, журналиста задержали после допроса в ночь с 25 на 26 февраля, после чего поместили в изолятор временного содержания. Ему вменяется хищение не менее миллиона рублей путем мошенничества в период работы в Readovka. Baza же утверждает, что расследование не связано с журналистской деятельностью и работой Костылева в редакции.

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя МВД об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. заседание назначено на 17:00 мск. Источник отметил, что у Костылева нет московской прописки, что может служить основанием для взятия его под стражу, однако защита будет апеллировать на состояние его здоровья — он до конца не восстановился после ДТП, в суд представят медицинские документы. Костылев всегда являлся на допросы, даже когда был в статусе свидетеля. К тому же он кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

О его задержании стало известно 27 февраля.

