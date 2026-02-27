Тигров в зоопарке посадили на интервальное голодание после праздников

В китайском зоопарке тигров посадили на диету после праздников

Почти двести амурских тигров в зоопарке Китая временно останутся без привычного рациона из-за специальной диеты. Об этом сообщает Global Times.

Дирекция зоопарка Siberian Tiger Park в Харбине объяснила, что из-за наплыва туристов во время китайского Нового года животные получали слишком много корма. Только 18 февраля там побывали более 10 тысяч гостей. Зная о популярности парка в праздники, уже с 1 февраля зоопарк ввел корректировки в режим питания хищников и посадил их на диету.

До 31 марта для тигров будет введена система ротационного интервального голодания. Она подразумевает, что каждый день один из вольеров объявляется «постным» и кормить зверей в нем запрещено. При этом посетители могут наблюдать за хищниками и даже угощать их разрешенной едой в определенные дни.

Руководство подчеркивает, что такая научно обоснованная диета поможет тиграм оставаться в форме и не переедать, а график «голодных дней» могут корректировать в зависимости от самочувствия животных.

Ранее в зоопарке Китая стали продавать мочу сибирских тигров для лечения. На этикетке сказано, что моча лечит ревматоидный артрит, помогает при растяжении связок и мышечных болях.