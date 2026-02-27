Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:57, 27 февраля 2026Из жизни

Тигров в зоопарке посадили на интервальное голодание после праздников

В китайском зоопарке тигров посадили на диету после праздников
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Почти двести амурских тигров в зоопарке Китая временно останутся без привычного рациона из-за специальной диеты. Об этом сообщает Global Times.

Дирекция зоопарка Siberian Tiger Park в Харбине объяснила, что из-за наплыва туристов во время китайского Нового года животные получали слишком много корма. Только 18 февраля там побывали более 10 тысяч гостей. Зная о популярности парка в праздники, уже с 1 февраля зоопарк ввел корректировки в режим питания хищников и посадил их на диету.

До 31 марта для тигров будет введена система ротационного интервального голодания. Она подразумевает, что каждый день один из вольеров объявляется «постным» и кормить зверей в нем запрещено. При этом посетители могут наблюдать за хищниками и даже угощать их разрешенной едой в определенные дни.

Руководство подчеркивает, что такая научно обоснованная диета поможет тиграм оставаться в форме и не переедать, а график «голодных дней» могут корректировать в зависимости от самочувствия животных.

Материалы по теме:
Перепись хвостатых. В России посчитают домашних животных
Перепись хвостатых.В России посчитают домашних животных
24 декабря 2021
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля 2021

Ранее в зоопарке Китая стали продавать мочу сибирских тигров для лечения. На этикетке сказано, что моча лечит ревматоидный артрит, помогает при растяжении связок и мышечных болях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Назван фаворит Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

    Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok