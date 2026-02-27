Реклама

Экономика
12:33, 27 февраля 2026Экономика

Тысячи гектаров леса сгорели зимой в российском регионе

В Приморье зимой выгорело более 12 тысяч гектаров леса и травы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

За зиму 2026 года в Приморском крае выгорели тысячи гектаров леса. О масштабных пожарах в российском регионе сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Официально сезон возгораний стартует 1 марта, но полыхает лес уже сейчас — по последним данным, выгорели 12 тысяч гектаров травы и деревьев.

Накануне пожары случились в Уссурийском лесничестве (120 гектаров), еще чуть раньше сгорели 5600 гектаров в лечебно-оздоровительной местности «Ясное», а также более 7000 гектаров — в других районах. За январь, уточняют авторы публикации, огнем было пройдено 842 гектара леса.

Ранее мощные лесные пожары вспыхнули в США. О возгораниях сообщили в штатах Оклахома, Техас, Канзас, Нью-Мексико, Колорадо и Миссури. Распространению огня способствовали сильный ветер и аномально низкая влажность воздуха, уточнили в Национальном межведомственном пожарном центре.

