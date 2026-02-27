Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 27 февраля 2026Силовые структуры

У бывшего замглавы МВД российского региона потребовали изъять имущество

В Москве потребовали изъять имущество у замглавы МВД Дагестана
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Москве потребовали изъять имущество у замглавы МВД Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Генеральная прокуратура РФ подала иск к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 миллиона рублей. Прокурорская проверка, проведенная после его задержания, выявила у него имущества на сумму более 533 миллионов рублей, что многократно превышает его доход за период с 2010 по 2022 год.

В иске также отмечается, что, став заместителем МВД по Республике, Исмаилов решил использовать свои полномочия для личного обогащения, нарушая установленные антикоррупционные требования и ограничения. В связи с этим Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ФСБ задержала Исмаилова и его помощника 7 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы МВД Дагестана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

    Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана на последнем концерте напугала фанатов

    Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россияне бросились рефинансировать ипотеку

    Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

    Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok