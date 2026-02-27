У бывшего замглавы МВД российского региона потребовали изъять имущество

В Москве потребовали изъять имущество у замглавы МВД Дагестана

В Москве потребовали изъять имущество у замглавы МВД Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Генеральная прокуратура РФ подала иск к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 миллиона рублей. Прокурорская проверка, проведенная после его задержания, выявила у него имущества на сумму более 533 миллионов рублей, что многократно превышает его доход за период с 2010 по 2022 год.

В иске также отмечается, что, став заместителем МВД по Республике, Исмаилов решил использовать свои полномочия для личного обогащения, нарушая установленные антикоррупционные требования и ограничения. В связи с этим Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ФСБ задержала Исмаилова и его помощника 7 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы МВД Дагестана.

