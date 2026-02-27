Страны Запада хотят получить доступ к редкоземельным металлам Казахстана. Может ли это повредить интересам России в Средней Азии?

Планируемое заключение соглашения между Великобританией и Казахстаном в сфере редкоземельных металлов является попыткой пошатнуть влияние Китая в Средней Азии. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алина Елисеева.

Несмотря на то, что после распада СССР Лондон не рассматривал Центральную Азию как часть альтернативного геоэкономического полюса, сейчас Британия расширяет свое присутствие в регионе путем реализации технических и социально-экономических программ Алина Елисеева эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

26 февраля министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер анонсировала подписание соглашения по минеральным ресурсам со своим коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым в рамках первой встречи глав МИД Соединенного Королевства и стран Средней Азии в формате «C5+1». Также британское правительство подпишет ряд соглашений со среднеазиатскими государствами в сфере инвестиций, высшего образования и зеленой экономики.

Чего хочет добиться Лондон?

25 февраля Ермек Кошербаев и представители британского бизнеса подписали дорожную карту по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года. Стороны также договорились увеличить присутствие британских вузов, в частности, открыть кампус университета Ковентри в Алма-Ате.

Эти соглашения выгодны британским компаниям, укрепляют экономическую безопасность и являются наглядным подтверждением поддержки Великобританией независимости центральноазиатских государств Иветт Купер министр иностранных дел Великобритании

Глава казахстанского МИД в ходе встречи также пообещал защиту властями республики иностранных инвесторов, а также новые целевые налоговые льготы и преференции. Он подчеркнул, что критически важные полезные ископаемые и энергетический переход представляют собой особенно стратегическую область сотрудничества.

Алина Елисеева, в свою очередь, отметила интерес Великобритании не только к Казахстану, но и к другим странам региона: в частности, она упомянула намерения Лондона предоставить экспортные гарантии на сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов (413,2 миллиарда рублей) для поддержки инфраструктурных проектов в Узбекистане. Эксперт отметила, что Лондон взамен рассчитывает на участие Лондонской металлургической биржи в крупных горнодобывающих проектах на территории республики.

Лондон усиленно стремится пошатнуть влияние Китая в регионе путем диверсификации цепочек поставок, а также извлечь собственные экономические выгоды Алина Елисеева эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Редкоземельные металлы Средней Азии вызвали интерес Трампа

Сразу после вступления в должность Дональда Трампа Белый дом начал проявлять активный интерес к запасам редкоземельных металлов на территории Средней Азии и, в частности, Казахстана. Президент США впервые в истории учредил должность спецпредставителя президента США по Южной и Средней Азии и назначил на нее предпринимателя Серджио Гора, впоследствии ставшего и послом США в Индии.

Как уроженец Ташкента стал спецпосланником Трампа? Серджио Гор (при рождении Сергей Гороховский) — американский бизнесмен и политический деятель, родившийся в Ташкенте 30 ноября 1986 года. Сам он утверждает, что родился на Мальте, при этом документы подтверждают, что часть времени он прожил на средиземноморском острове. В 1999 году Гороховский эмигрировал в США вместе со своей семьей, где учился в средней школе в пригороде Лос-Анджелеса, а затем в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В мае 2013 года Гор начал работать в аппарате сенатора от Кентукки Рэнда Пола, представляющего положительно настроенное к России палеолибертарианское крыло республиканцев, и организовывал его поездку в Москву в 2018 году. В 2020 году он работал на президентской кампании Дональда Трампа, а затем основал книжное издательство вместе с его сыном Дональдом Трампом-младшим, критически настроенным к Украине. Сам Гор избегает заявлений по отношению к России и конфликта на Украине. Издание The Washington Post отмечает, что Гор стал «влиятельным человеком» в администрации Трампа, несмотря на то, что он не слишком известен широкой публике. До октября 2025 года чиновник занимал должность директора управления по кадровым вопросам Белого дома, пока президент США не назначил его послом в Индии. Как пишет The Times of India, Гор стал ярким примером кадрового подхода Дональда Трампа — президент США его сделал одним из своих советников, исходя из его лояльности, близости к бизнесу и умения работать со СМИ.

6 ноября в Вашингтоне состоялся саммит «C5+1», в котором приняли участие все главы государств среднеазиатских республик:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;

президент Киргизии Садыр Жапаров.

В ходе мероприятия госсекретарь США Марко Рубио объявил новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам больше внимания. По его словам, страны Средней Азии должны укреплять отношения с Вашингтоном из-за совпадающих интересов.

Президент США Дональд Трамп в ходе речи «О положении Союза», Вашингтон, 24 февраля 2026 года Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Евросоюз разблокировал часть активов Казахстана

На фоне участившихся контактов США и Великобритании с Казахстаном также активизировались и контакты Астаны с Европейским союзом (ЕС): 4 декабря посол республики и ее представитель при ЕС Роман Василенко призвал объединение ускориться с выделением инвестиций в инфраструктуру. Дипломат напомнил о решении ЕС от 2023 года предоставить странам Средней Азии 10 миллиардов на инфраструктурные проекты.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой заявил о готовности поддержать инвестиционный пакет Евросоюза на сумму 12 миллиардов евро для запуска проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, «зеленой» энергетики и цифровых технологий в странах Средней Азии.

Почти $200 миллиардов составил совокупный объем инвестиций Евросоюза в Казахстан с 2005 года

Токаев и Кошта отдельно обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута в обход России. По словам казахстанского президента, Астана и Брюссель достигли договоренности о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, атомной энергетики и нефтехимии.

Вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

23 декабря заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил рассказал о выводе из-под заморозки на счетах бельгийского депозитария Euroclear 600 миллионов евро, принадлежащих Евразийскому банку развития (ЕАБР). Астана смогла доказать, что средства нельзя рассматривать как принадлежащие Москве, однако основным условием разблокировки стало направление денег на проекты на территории Казахстана. Чиновник также понадеялся на разблокировку в 2026 году оставшихся 120 миллионов евро.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Кандидат политических наук, специалист по Казахстану Роман Юнеман отметил в разговоре с «Лентой.ру» увеличение активности стран Евросоюза в регионе: в частности, он указал на прошедший в Самарканде 4 апреля первый саммит «Европейский Союз — Центральная Азия», в рамках которого было принято решение об инвестициях на сумму в 12 миллиардов евро. По мнению эксперта, европейские государства продолжают попытки выстроить логистические маршруты в обход России и сформировать альтернативные центры силы в регионе.

Безусловно, это попытка самостоятельной игры ЕС в регионе Роман Юнеман политолог, специалист по Казахстану

Однако политолог посчитал призыв Астаны ускорить инвестиции скорее дипломатическим маневром для привлечения инвестиций, чем откровенно антироссийским жестом. Он также указал на желание властей республики привлечь средства для модернизации экономики.

Казахстану надо быстрее привлечь людей, пока не заключили мир на Украине и у них есть интерес Роман Юнеман политолог, специалист по Казахстану

В свою очередь, Алина Елисеева отметила возможные риски сотрудничества среднеазиатских стран с государствами Запада.

Страны Центральной Азии, со своей стороны, готовы к сотрудничеству ввиду нехватки финансов для модернизации, однако им необходимо внимательнее подходить к условиям сотрудничества, чтобы сохранить свой экономический суверенитет Алина Елисеева эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Отправка на обогащение добытого урана, Южно-Казахстанская область, Казахстан, 30 мая 2025 года Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Какую роль играют редкоземельные металлы?

Ермек Кошербаев отметил в статье перед саммитом стран Средней Азии и Великобритании, что Казахстан производит 22 из 36 минералов, включенных в британскую национальную Стратегию по критическим минералам, и назвал их ключевым аспектом сотрудничества для Лондона. В числе наиболее приоритетных ресурсов министр выделил уран, титан, кремний и рений.

2,6 миллиона тонн составляют запасы редкоземельных металлов на территории Казахстана — третий по величине объем в мире. Из них почти 800 тысяч тонн располагаются на участке Куйректыколь в Карагандинской области.

Как отмечает старший научный сотрудник университета Карлтона Роберт Катлер, все участники саммита стран Средней Азии и США в Вашингтоне подчеркнули важность сотрудничества в области критически важных ископаемых. Эксперт указал на представленный министерством торговли США проект «Зоны сделок "C5+1"», на который планируется выделить более 25 миллиардов долларов.

Выбор времени саммита ознаменовал более масштабный сдвиг в цепочках поставок от Китая и России, и обсуждение перешло от общей дипломатии к сделкам, которые можно отслеживать и осуществлять Роберт Катлер старший научный сотрудник университета Карлтона

Однако, по мнению Романа Юнемана, борьба за ископаемые на территории региона в настоящий момент не носит ожесточенный характер и является скорее перераспределением активов. В частности, эксперт отметил, что по итогам саммита в Вашингтоне американские компании получили разрешение добычу вольфрама на месторождениях Северный Катпар и Верхний Кайракты, предполагаемая стоимость запасов которых составляет около 1,1 миллиарда долларов.