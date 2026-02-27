Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 27 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле заявили о готовящихся Киевом диверсиях на газопроводах

Песков: Фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах. Об этом свидетельствуют данные российских спецслужб, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым», — заявил официальный представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о данных по подготовке возможных диверсий на «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

В сентябре 2022 года произошли подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Позже Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный одобрил это действие.

Накануне стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заранее знало о планах подрыва газопроводов «Северные потоки». В 2022 году сотрудники американской разведки и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы рассказали американцам идею подорвать газопроводы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    Женщина посмотрела на фото со дня рождения и решила изменить подход к здоровью

    Назван второй соперник сборной России по футболу по товарищеским матчам в марте

    В Госдуме высказались об отказе Зеленского вывести войска из Донбасса

    Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

    Вероятность проведения выборов на Украине в 2026 году оценили

    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане

    В Кремле высказались об изменении переговорной позиции Киева

    В России выпустили первый учебник по БПЛА для школьников

    Иран вернул в строй угрожающий кораблям США российский «Палтус»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok