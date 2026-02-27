В Кремле заявили о готовящихся Киевом диверсиях на газопроводах

Фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах. Об этом свидетельствуют данные российских спецслужб, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым», — заявил официальный представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о данных по подготовке возможных диверсий на «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

В сентябре 2022 года произошли подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Позже Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный одобрил это действие.

Накануне стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заранее знало о планах подрыва газопроводов «Северные потоки». В 2022 году сотрудники американской разведки и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы рассказали американцам идею подорвать газопроводы.