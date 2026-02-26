Реклама

В МИД указали на ключевой сигнал после показа бункера Зеленским

Мирошник: Зеленский показал бункер, продемонстрировав населению некую браваду
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показал свой бункер, тем самым сигнализируя украинскому населению о том, что он вынужден терпеть лишения, хотя это совсем не так. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Как предположил дипломат, показанный бункер — это старый объект, который было решено продемонстрировать украинцам как «некую браваду» по поводу того, что Зеленский якобы такой же, как и все остальные, что в корне не так.

Политик живет в достаточно комфортных условиях и под защитой, отметил Мирошник. По его словам, украинский глава явно живет в объектах, которые лучше укреплены и спрятаны. «Поверьте, Зеленский плохо себя не чувствует», — подчеркнул посол.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Зеленскому подготовили новый бункер. Именно это и побудило его показать старый объект.

Турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин считает, что президент Украины таким шагом захотел показать Европе драматизм своего положения в попытке сохранить интерес западной аудитории.

