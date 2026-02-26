Реклама

В России сделали один вывод после показа Зеленским своего бункера

Мирошник: Если Зеленский показал старый бункер, значит, ему подготовили новый
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Владимир Зеленский принял решение показать бункер, в котором прятался два года, это говорит о том, что ему подготовили новый. Такой вывод сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, он рассказал об этом РИА Новости.

«Если Зеленский демонстрирует старый бункер, то значит, ему подготовили новый, где-то глубже, дальше или лучше укомплектованный, с более удобной кроваткой и тайными входами для посещения», — высказался дипломат.

Ранее Зеленский показал подземный бункер, в котором жил первые два года боевых действий. Турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин выразил мнение, что политик продемонстрировал свой бункер, чтобы показать Европе драматизм своего положения. Таким образом Зеленский стремится сохранить интерес западной аудитории, считает он.

