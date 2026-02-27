В Москве загорелась многоэтажка

Shot: В многоэтажном доме в Москве произошел сильный пожар

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул серьезный пожар, жильцов экстренно эвакуируют. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, возгорание произошло в квартире на 21 этаже дома в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина. Из помещения вытащили одного человека, но там может находиться ребенок. Отмечается, что доступ в квартиру затруднен из-за захламленности.

Кроме того, есть риск распространения огня на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали 10 жильцов, еще 30 выбрались самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет. Причина пожара неизвестна.

Ранее мощный пожар произошел на автомойке в подмосковном районе Саввино. Сообщалось, что здание мойки было полностью уничтожено огнем.